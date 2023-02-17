Переход РФС в Азию пока не решен

В ноябре было объявлено, что вопрос о возможности перехода в AFC будет обсуждаться на исполкоме «Футбольного союза России» 23 декабря. Согласно мнению министра спорта О. Матицина, это призвано улучшить развитие футбола в России. Однако впоследствии представитель РФС уведомил что заседание исполкома, где должно обсуждаться такое решение, переносится на 27 декабря.

В «Футбольном союзе» признают важность этого перехода. Президент РФС А. Дюков сказал, что это может оказать влияние и определить будущее футбола на ближайшие десять лет. Нужно рассмотреть все возможные сценарии при принятии такого решения, изучить возможные последствия. Этот вопрос изучается с разных сторон и спешка при принятии такого важного решения недопустима.

Переход в Азию позволяет российскому футболу вернуться к официальным состязаниям как для сборной, так и для клубных команд. Россия пока не покидала УЕФА. Проработанных правил для этого пока нет. Письмо РФС отнюдь не значит автоматическое исключение из федерации. Для этого нужно соблюдения некоторых организационных и финансовых условий.

Международными футбольными организациями ФИФА и УЕФА было сделано и опубликовано совместное заявление об отлучении России от международных соревнований. Это касается как сборной страны, так и клубных коллективов. Сроки этого отстранения не определены.

В соответствии с этим Россия не участвовала в борьбе за выход на мировой чемпионат на территории Катара. Апелляции РФ в «Спортивный арбитражный суд» также были отклонены. Мотивировочная часть отказа пока не предоставлена. РФ также не была допущена до жеребьевки отборочного турнира европейского чемпионата, который состоится в 2024 году.

На основе этого решение, РФС может кардинально изменить вектор развития российского футбола. Подача заявки на вступление в «Азиатскую конфедерацию футбола» оставляет российской сборной шанс на участие в мировом чемпионате 2026 года.