ФИФА и УЕФА заявили, что российский футбол (сборная и команды клубов) будут отстранены от участия во всех международных соревнованиях ввиду сложившейся внешнеполитической ситуации на Украине. Сроки этого отлучения от европейских соревнований не определены. Глава РФС Александр Дюков сказал, что, согласно его мнению, возвращение клубов России в Европу вряд ли возможно. Перспектива в данном направлении не сулит ничего обнадеживающего.

Произошедшие события это только подтверждает. Российская сборная была лишена возможность продолжить борьбу за участие в чемпионате мира в Катаре. Апелляции, поданные РФС в «Спортивный арбитражный суд», отклонены. Мотивировочная часть отказа официально России пока не предоставлено.

РФ отказано участвовать в жеребьевке для отборочных матчей на чемпионат Европы-2024. Международные футбольные организации не находят причин для пересмотра этих строгих мер.

Стабилизация внешнеполитической ситуации не приведет к отмене подобного бойкота сразу же. Существует возможность переговоров об участии юношеских команд в официальных соревнованиях. Но гарантий никто не дает, и сроки не обозначены.

Удалось получить разрешение на проведение в Волгограде турнира развития. В нем примут участие команды Белоруссии, Казахстана, России. Коллективы их Европы выступать отказались, поэтому в качестве четвертого участника был приглашен Кыргызстан.

Никто не может поручиться, что ограничения будут сняты, если международная ситуация изменится в требуемом направлении. В своем общении с журналистами Дюков отметил, что все знают сильные стороны европейского футбола, но в ближайшее время возврат к турнирам Европы вряд ли возможен.

Глава РФС назвал решение международных футбольных организаций несправедливым, нарушающим принцип «спорта вне политики». «Футбольный союз» будет продолжать работать при этом в двух направлениях: защита интересов РФ в судах и усилия по возвращению команд в официальные соревнования. На эту тему ведутся переговоры с УЕФА, но успех пока минимален.

Переход в «Азиатскую конфедерацию» – серьезное решение. Это не шутки. Не получится вступить изначально туда, а потом – обратно. Но футбол, это, прежде всего, игры… соревнования…

Подрастающее поколение мечтает играть. Если ничего сейчас не предпринимать, играть будет просто негде. Поколение молодых спортсменов будет потеряно. Конечно, европейский футбол мы знаем. Хорошо известны клубы, футболисты. Мы следим за турнирами в различных странах Европы. Играет немаловажную роль и финансовый вопрос. Но в приоритете все-таки игра.

Есть вариант подождать, но сроки бойкота не определены. Сколько ждать? Это может быть один год, пять лет или дольше?

«Если была бы возможность хотя бы приблизительно ориентироваться в сроках, можно было бы провести общественное обсуждение», – заметил А. Дюков.

Он также сказал, что не рассчитывает на объективное решение судов.

«Переговоры с УЕФА позволили нам проводить турнир развития в Волгограде. В нем примут участие четыре команды. У нас с Европой разная идеология. Сегодня во главе угла ситуация на Украине, а завтра выяснится, что мы не соблюдаем меры по поддержке сексуальных меньшинств и нарушаем правило разбивать яйцо с тупого или острого конца».

Дюков сказал, что РФС никого не пытается шантажировать, а думает, прежде всего, о спортсменах. «Российский футбольный союз» уважает УЕФА и старается продолжать сотрудничество по некоторым направлениям. «Проще всего было бы вообще ничего не делать», – закончил глава РФС.