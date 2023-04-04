Команда Панарина победила «Нью-Йорк Айлендерс» в предрождественском дерби

Нью-йоркские дерби «Рейнджерс» и «Айлендерс», которых было три в нынешнем расписание первенства НХЛ, вызывают особое внимание из-за неофициального спора не только команд, но и вратарей. В первой из очных встреч страж ворот «островитян» Илья Сорокин сумел сохранить их в неприкосновенности. Пока обладателем главного трофея вратарей – наградой «Везина Трофи», присуждаемой генеральными менеджерами команд – является оппонент Сорокина – Игорь Шестеркин, защищающий ворота «рейнджеров».

Среди поклонников обеих команд ведутся беспрестанные дискуссии о достоинствах каждого из голкиперов. В социальных сетях обсуждение, кто достоин звания лучшего вратаря если не всей НХЛ, то хотя бы Нью-Йорка, будет продолжаться, скорее всего, до самого окончания сезона. Сорокин лидирует по числу шатаутов и проценту отраженных бросков, вместе с тем его команда не испытывала радости победы практически целый месяц.

В последней встрече нью-йоркцев на ледовой арене «Мэдисон Сквер Гарден» победу праздновали хоккеисты «Рейнджерс». Игра была яркой, но вот объем работы, которую выполняли голкиперы, распределился очень неравномерно. Если в ворота Шестеркина было направлено 18 бросков, то на его коллегу обрушился град – 33 броска. Однако в этот вечер в центре внимания были, прежде всего, нападающие.

В составе «Рейнджерс» на льду блистал Артемий Панарин. Этот месяц стал для него особенно удачным. Если раньше спортсмен был признан как выдающийся мастер паса, то в последние недели этот российский легионер доказал, что и сам способен прекрасно забрасывать шайбы. Девятая шайба форварда в этом сезоне была забита им из левого центра вбрасывания. Его команда в это время имела численное превосходство, и Мики Зибанежаду, партнеру Артемия, не составило особого труда сделать передачу. Такому мощному броску аплодировал бы и сам Александр Овечкин.

По завершении встречи нападающий в шутку попросил известного спортивного журналиста Винса Меркольяно не упоминать о его так называемых вантаймерах – бросках в одно касание без подготовки.

Кроме Панарина, отличились и другие россияне. «Рейнджерс» приходилось три раза отыгрываться по ходу матча. В двух заброшенных шайбах есть заслуга защитника Александра Романов. В первом периоде он отправил точный пас Андерсу Ли, а в середине матча отличился и сам. Мощнейшим броском он пробил от синей линии после того, как получил шайбу Мэттью Барзала. Игорь Шестеркин оказался в этом случае бессилен. Таким броском Александр открыл счет шайбам, заброшенным за «Нью-Йорк Айлендерс», в составе которых он выступает в этом сезоне. Контракт с клубом Романов подписал в конце лета. Это его пятый гол в «Национальной хоккейной лиге».

Виталий Кравцов, играющий в одной тройке с Панариным, действовал на ледовой площадке очень полезно и активно, помогая своим партнерам. Однако в этот раз нападающему не удалось отметиться ни заброшенными шайбами, ни результативными передачами. Зато наконец-то проявил себя с лучшей стороны финский легионер Каапо Какко. Нападающий до этого матча не оправдывал возлагаемые на него надежды, соответствующие его высокому положению на драфте. Правда, и в матче с «Айлендерс» он чуть было не оконфузился, когда в начале второго периода стал виновником пропущенной Шестеркиным шайбы. Нервы раздосадованного тренера сдали, и он усадил незадачливого финна на скамейку запасных.

Реабилитироваться Каапо удалось незадолго до окончания основного времени – точным броском он вывел свою команду вперед. После того как соперники в надежде отыграться сняли вратаря, Винсент Трочек поставил точку в этом поединке, установив окончательный результат – 5:3 в пользу «Нью-Йорк Рейнджерс».

После рождественских каникул победителя этой встречи ждет серьезное испытание. Предстоит встретиться с командой Александра Овечкина «Вашингтон Кэпиталз».