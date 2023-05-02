Чемпионат РФ по фигурному катанию начался со скандала

Чемпионат страны проводится в городе Красноярск. Лидерами являются Е. Худайбердиева и Е. Базин, однако в своем выступлении они допустили падение. Представитель РИА «Новости» рассказал, как фанатам нужно относиться к такому выступлению лидирующей пары сборной страны.

Недавно стартовал ЧР в области фигурного катания. На самом старте мероприятия возник скандал. Обычно во время таких соревнований наблюдается тишина на трибунах и на страницах профильных изданий. Сейчас танцы на льду были для России проблемной дисциплиной. После отбора на «Олимпийские игры», куда наши не поехали, сборная просто не знает, что делать. На протяжении двух прошлых олимпийских циклов страна собирала эту дисциплину буквально по частям.

В танцах на льду весомым критерием является выслуга лет – своеобразная очередь для молодых пар, которым нужно дождаться, пока свое откатают старшие коллеги. Это можно назвать традицией, незыблемыми ценностями, кодексом этики.

Однако бывали случаи, когда эти ценности неоднократно попирали в сугубо танцевальном направлении. К примеру, французская танцевальная пара Г. Пападакис и Г. Сизерон слишком резко вышли на лед, опередив итальянскую пару А. Каппелини и Л. Ланотте. Однако спустя годы французские танцоры стали кумирами миллионов болельщиков, чемпионами олимпиады и величайшим современным дуэтом в танцах на льду. Оказалось, что ценности были нарушены не зря.

В прошедшем сезоне произошел аналогичный случай. Российские фигуристы Д. Дэвис и Г. Смолкин только вышли из юниорской сборной и сразу же заняли место на пьедестале взрослого ЧР. До этого молодые спортсмены совершили еще рекордные прокаты в Польше. Им удалось получить максимально высокие баллы, обогнать на тот момент второй по выступлениям дуэт Степановой и Букина. Это случилось на «Гран-при» международной квалификации. Далее пара взяла путевку на «Олимпийские игры». На тот момент многие считали, что у спортсменов есть «блат».

Самые яркие высказывания звучали именно от Худайбердиевой и Базина. Они делали это прямо на чемпионате в Питере. В той ситуации уже было ясно, что претендентами на третью позицию в сборной страны является всего одна пара. Ребята утверждали, что у них забирают последний шанс, ведь на «Олимпийские игры» может поехать несколько команд. Они не называли конкретные имена, но и так было понятно, кто имеется в виду.

Немного позже спортсмены пытались всех убедить, что их неправильно поняли, но было уже слишком поздно. Кстати, претензии являются более чем справедливыми. Худайбердиева и Базин стабильно выходили на лед и постепенно усовершенствовали свою технику. Однако сразу поехать на «Олимпийские игры» было бы слишком. Для сборной России это стало довольно сомнительным прецедентом.

Уже год прошел после олимпиады в Пекине, все кардинально поменялось. Лидерами российской сборной стали Синицина и Кацалапов, хотя еще недавно они соревновались с парой Сизерон и Пападакис практически на равных. Сегодня они считаются настоящими героями.

В то же время Степанова и Букин в этом сезоне не участвуют. Причиной является не травма, как говорили ранее.

В минувшем сезоне пара Дэвис и Смолкин смогла получить бесценный опыт и похвалу судей. Сейчас они рассматривают переход в другую сборную. У них имеется несколько вариантов, среди которых Америка. Внутренние турниры страны их не сильно привлекают.

Отсутствие этой пары помогло возвыситься Худайбердиевой и Базину. Все шло неплохо, если бы не 4 дедакшена (штраф за падение на льду). Падать в танцах на льду нельзя… Болельщики очень бурно реагируют на такие нюансы.

На турнирах всегда случаются падения. За день их может быть 1-2, но не у одной пары, а по всем выступающим. Лиза и Егор покрыли эту норму одни. В нынешнем сезоне на каждом состязании у них было падение, и не одно. Они провели 2 стадии Гран-при РФ и стартовый турнир в Тольятти. Несмотря на падения, им давали баллы. Если выступление происходило без ошибок, оценки пары были практически космическими. Например, на выступлении в городе Самара танцорам дали более 90 баллов. И это за ритм-танец… Еще немного, и пара могла бы побить мировой рекорд Пападакис и Сизерона.

Такая же тенденция сохранилась на ЧР. Лиза упала при исполнении ритм-танца еще на начальном этапе выполнения программы. Угадайте, сколько баллов поставили судьи? 84! Свою победу пара встретила максимально сдержанно. Когда к Худайбердиевой обратились журналисты, она сказала «без комментариев». Спортсменка отказалась отвечать на вопросы прессы по поводу своего выступления, однако ее партнер озвучил некоторую информацию.

Танцевальная пара заняла место тех, кого критиковала еще в прошлом сезоне. Эти два случая нельзя даже сравнивать. Нельзя не согласиться, что Худайбердиева и Базин более танцевальная и эстетичная пара. Однако, Дэвис и Смолкин, несмотря на свои недостатки, ни разу не упали за всю свою танцевальную карьеру. Кроме этого, они ни разу не проигнорировали прессу, хотя те придирались к ним уж очень агрессивно. Никому из спортсменов в микст-зоне ни разу не задавали вопрос «как вы относитесь к прозвищу «блатных»? Так они еще и ответ дали! Особенно удивил ироничный ответ Глеба.

Елизавета и Глеб более негативно относятся к общественному мнению. Сглаживанием углов занимается Базин. На пресс-конференции Худайбердиева сказала:

«Огромное количество журналистов пишут о нашей паре и обо мне отдельно. Они уделяют нам слишком много внимания. От этого у меня портится настроение. Конечно, это их работа. Однако, чтобы я не сказала, они все вырывают из контекста и разносят на свой лад. Мне кажется проще вообще ничего не комментировать. Тогда может они перестанут говорить и писать обо мне».

Состояние фигуристки можно понять. Ее ошибки не приносят ей радость, но баллы то не она ставит. Несмотря на это спортсмены являются хорошей парой с большим количеством преимуществ. Просто они не могут показать эти достоинства. Причиной может быть волнение или что-то другое. Хочется, чтобы они наконец-то сбросили оковы и показали все, на что способны.

Негативное настроение фигуристов только отталкивает болельщиков. По этой причине пара получает еще больше критики. Они должны определиться, кем стать. Первый вариант – первая танцевальная пара России со всеми негативными вытекающими. Второй вариант – вообще не браться за фигурное катание.

В сравнении с этой парой Дэвис и Смолкин просто отлично держали удар. Худайбердиева и Базин могут у них позаимствовать опыт.