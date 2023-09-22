Та олимпиада, которую мы знали, уходит, а любимый спорт меняет очертания. Это явно не в лучшую сторону

Судя по всему, руководство «Международного олимпийского комитета» (МОК) намерено существенно изменить привычный уклад соревнований планетарного масштаба. Изначально к состязаниям допустили так называемых трансгендеров (несмотря на бурную негативную реакцию множества стран), а затем удар пришелся по групповому синхронному плаванию, где отныне помимо женской грации зрители будут «наслаждаться» и выступлениями… мужчин. Нужно сказать, что подобные фантазии чиновников ничего кроме удивления не вызывают. Оторопь берет от таких замысловатых решений.

Долгожданное равноправие для трансгендеров

Июнь 2021 года навсегда запомнится поклонникам спорта. Именно новозеландцы потрясли мировую общественность новостью о том, что 44-летняя тяжелоатлетка Лорел Хаббард войдет в национальную сборную для участия в играх. При этом еще в 2012 г. «спортсменка» считалась представителем сильного пола.

В МОК столь сомнительная затея вызвала лишь одобрение, поскольку до этого было оперативно принято решение о допуске «новых людей» к турнирам мирового формата. Все, что требовалось от последних – причислить себя к женщинам, доказав низкий уровень тестостерона в собственной крови. Чем и не преминул воспользоваться Хаббард, впоследствии провалившийся на фоне конкуренток с косичками. Кто бы мог такое представить еще десять лет назад? Сплошной сюр и фантасмагория.

Инклюзивность – синоним слова прогресс?

Дальше – больше. В 2022 году высокопоставленные функционеры разрешают мужчинам участвовать в групповых соревнованиях по синхронному плаванию. Разумеется, тут же возникло недоумение со стороны как любителей данного вида спорта, так и самих спортсменок с тренерами, которых поспешил успокоить Хусейн Аль-Мусаллам. Ниже в краткой манере приводится смысл слов, сказанных президентом «Международной федерации плавания» (FINA).

«Сие решение – настоящая веха в истории синхронного плавания. Продукт эволюции и необходимой инклюзивности, способной вывести олимпийское движение на новый уровень развития. Мы немало лет работали над этим вопросом, продумав все до мелочей».

Старая добрая Олимпиада исчезнет?

К мнению Аль-Муссалама нужно относиться всерьез, ведь оно символизирует настрой тех, кто руководит спортивными федерациями во многих уголках мира. Именно поэтому, опираясь на сказанное, попытаемся заглянуть в будущее: гендерные ограничения канули в лету, а в бассейнах, на беговых дорожках и зеленых газонах соревнуются те, глядя на которых так сразу и не скажешь, где женщина, а где мужчина. Равенство полов просто абсурд!

Каждый, кто хоть раз натыкался на трансляцию женских групповых номеров по синхронному плаванию, подтвердит, что более массивные и волосатые мужчины там будут смотреться нелепо. Но FINA на это закрыла глаза, разбавив данный вид упражнений несусветными коррективами в лице двух разрешенных пловцов отнюдь не прекрасного пола. Здесь нужно сказать, что до этого парням разрешалось составлять только микст-дуэты, но и они не тревожили аудиторию олимпиад.

В свете подобных событий уже не является чем-то шокирующим известие о появлении однополых пар в танцах на льду, пришедшее не так давно из-за океана. И хотя значительная часть канадского общества выступила против, ситуация вообще не изменилась. Страшно подумать, до чего могут дойти «шишки» из МОК, стремясь нивелировать вековые устои. Именно поэтому горевать, что России не нашлось места в творящемся хаосе, можно в гораздо меньшей степени.