В фигурном катании бывают такие ситуации, когда между первым и вторым местом разница составляет 0,1 и 0,01 балла. Порою от нее зависит будущее золотой медали, но что случилось с фигуристами одиночного катания на российском чемпионате, не входит ни в какие рамки.

Завоевавшему золотую медаль Е. Семененко и обладателю серебряной медали Петру Гуменнику отдана равная сумма баллов за исполнение двух программ – 295.07, а дополнительные оценки засвидетельствовали во благо Семененко. Представить в официальном виде это различие не реально, так как в математике его нет в наличии.

В таких ситуациях обычно говорят что-нибудь наподобие «одержала верх дружба». Болельщикам это по нраву, когда из преследующей личную победу дисциплины устраняют нерв. Как будто бы фигуристы выступают для удовольствия тренера и публики… Неужели не отрадно, что состязание прошло без ошибок и никто не потерпел поражения?

Отличный получился бы сценарий, если имелся в виду турнир школьных дарований «Мистер гимназии». Здесь уже «дружба» не играет никакой роли, так как Евгений, на самом деле, завоевал первенство России, а Петру досталось второе место. Однако они прокатали совершенно одинаковые по эффекту и оценкам программы.

Расклад таков: Семененко выступал с произвольной программой предпоследним, Гуменник следом за ним. Двое знали, что соревнование проводится за титул лучшего российского фигуриста. К тому же победителю достанется приз в количестве 2,5 млн. рублей.

Евгений известен своей устойчивой психологической организацией и плюс-стартом. Петр создает впечатление чуть ли не самого настроенного на упорную работу и достижения все более высоких показателей фигуриста в одиночном катании. Некоторые выходят на лед из-за любви к адреналину и неохоты поменять устоявшийся образ жизни, Петр же прошедшие несколько лет находится в безудержном ожидании успеха. Помимо этого, он смело об этом рассуждает. Конечно, можно войти в его положение. После того как Петр удачно сдал ЕГЭ, он мог бы стать студентом любого российского университета, но повременил с поступлением из-за спорта. Никому не хотелось на этом чемпионате идти на уступки.

Стандартного российского фигуриста одиночного катания укоряют в неимении настойчивости и целеустремленности. Но это суждение уже с давних пор не актуально. Тем более Семененко и Гуменник не соответствовали ему никогда.

Петя после небольшого выступления имел превосходство в 6 баллов. Таким образом, для Евгения существовал лишь один выход – как можно лучше прокатать свою программу. И у него это получилось без единой ошибки. Все, за что Семененко заслужил любовь у поклонников, было в сегодняшнем выступлении: 3 четверных прыжка, 2 тройных акселя, стиль и темперамент. В итоге он получил высокие оценки от судей. Сейчас предстояло показать себя Гуменнику.

Что касается Пети, он был настроен только на победу. Немного переделал набор прыжковых элементов во время своего выступления, исполнил 3 четверных. Правда, он удвоил лутц при выполнении сложного каскада. С учетом базовых расценок «вес» его произвольной ровно такой же, как и у Семененко. К тому же в компонентах они получили практически одинаковые оценки. Шесть отстающих баллов Евгений смог отыграть, потому что идеально исполнил элементы. Согласно оценкам судей, они проделаны чуть точнее, если сравнить с Петей.

Однако при исполнении короткой программы все пошло по-другому. Гуменник получил высокие оценки во всем – начиная от технического мастерства и завершая второй оценкой. Помимо этого, он отличился усложненным четверным прыжком – риттбергером, а Женя выполнил классический тулуп и сальхов. В целом, фигуристы получили одинаковые результаты. К 23 декабря нынешнего года с помощью Семененко и Гуменника обстоятельства были разрешены, но не совсем справедливо.

Видимо, судьи поступили правильно. Но правила первенства России, в соответствии с которыми чемпиона определяют практически жеребьевкой, нужно поменять. Наличие одинаковой суммы баллов у обоих чемпионов – сложно воспроизводимая ситуация, которую невероятно спроектировать преднамеренно в регламенте настоящего времени. Даже с точки математических подсчетов сделать выбор сильнейшего игрока сейчас не реально – двое очень хорошо выступили.

В истории сохранится лишь это событие: Евгений Семененко в 2022 году выиграл чемпионат России, а Петру Гуменнику досталась серебряная медаль. То, что данный факт не соответствует настоящей ситуации на турнире, можно сохранить в мгновении для следующих поколений: фигуристы в одиночном катании Евгений Семененко и Петр Гуменник выступили на высоком уровне, на который будут равняться еще многие годы. Оба они достойны золотой медали.