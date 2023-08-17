На «Чемпионате России» подвели итоги женской короткой программы

Победительницей первенства РФ в короткой программе среди женщин стала Софья Акатьева. Олимпийской чемпионке Пекина в составе команды – Камиле Валиевой – не удалось войти даже в первую тройку. О причинах неудачного выступления талантливой фигуристки сообщило информационное агентство «Новости Спорт».

Согласно словам самой спортсменки, которая до начала соревнований считалась фаворитом, причиной неудачи стала «новая бабочка», «прилетевшая» в целостную программу. Коронным элементом Камилы, неизменно приносившем ей успех в первом соревновательном виде, был тройной аксель. Его блистательное исполнение создавало огромный запас прочности перед произвольной программой. Ее соперницам оставалось только признать превосходство чемпионки. Неприятности, последовавшие за олимпиадой, настолько вывели Валиеву из равновесия, что состояние турбулентности ей не удалось преодолеть и по сей день. Выполнение акселя требует превосходной спортивной формы, поэтому он был временно исключен из состава выполняемых элементов.

Надежда на возвращение появилась в начале зимы, когда Валиева стала демонстрировать его на тренировках. В Красноярске тройной аксель включался в макеты короткой программы, но, согласно свидетельствам очевидцев, в прокатах перед самим стартом его никто не видел.

Ошибка, допущенная Валиевой во время катания, удивления у специалистов не вызвала. Вместо падения фигуристка сделала элемент в один оборот, который недопустим. За исключением этой «бабочки», ошибок Камила не совершила. Однако программа воспринималась как выполняемая с большим трудом, была лишена свойственной олимпийской чемпионке легкости и непринужденности.

Тем не менее даже отсутствие одного прыжкового компонента позволило Камиле получить от судей вполне приемлемый для продолжения борьбы балл – 76,61. Теперь в произвольной программе от нее следует ожидать выполнения двух четверных тулупов. Обнадеживает тот факт, что Валиевой уже удавалось выиграть в финале после четвертого места в короткой программе. Было это в итальянском Турине 3 года тому назад.

Комментировать несвойственный себе промах перед журналистами спортсменка отказалась. Согласно ее мнению, сказалось отсутствие должной отработки элемента на тренировках и отсутствие уверенности в том, что тройной аксель сделать возможно.

«Получилась «бабочка», на которой нельзя зацикливаться. Многое решится завтра в произвольной программе. Буду работать», – призналась Камила.

Не стало сенсацией пятое место Аделии Петросян с результатом 76,25 баллов и восьмое место Софьи Самоделкиной. Последняя, несмотря на то, что весь сезон ей дает о себе знать прежняя травма, наполнила свою новую короткую программу весьма сложными элементами. Включить в нее тройные аксель, флип и лутц-риттбергер решится далеко не каждый, а что-то добавить к этому практически невозможно.

С помощью такой предельно усложненной программы Софья, согласно ее собственному признанию, «хочет войти в историю» фигурного катания. Однако до исполнения этого желания пока далеко. В Красноярске неудачный «триксель» и лутц-риттбергер на «3-2» привели вместо ожидаемого к минусовым оценкам.

Спортсменка призналась представителям прессы, что главным мотивирующим фактором для нее явилось то, что «никто такой сложный контент не делает». В сезоне 2018-2019 годов каскад «лутц-риттбергер» ей удавался и был ее «звездным элементом». Затем он по каким-то причинам перестал получаться, но и сама фигуристка, и ее тренер Светлана Соколовская полагают, что его стоит включить в программу катания. Остается только тренироваться и надеяться, что все получится.

Травмы преследуют и Аделию Петросян, которой пришлось еще совсем недавно отказываться от выступлений из-за больной ноги. По этой причине она снялась с двух соревнований – пермского этапа «Гран-при РФ» и первенства страны по прыжкам. Вернуться к полноценным тренировкам Аделии удалось лишь меньше чем за месяц до выступления в Красноярске. Об этом сообщило РИА «Новости».

В своем выступлении в короткой программе Аделия показала, что находится в очень неплохой спортивной форме. Она продемонстрировала шикарный тройной аксель, и, если бы не досадное, необъяснимое падение на выходе из безошибочно выполненного тройного лутца, у Петросян были все шансы оказаться в первой тройке. Компенсировать потерянные в короткой программе баллы могут 3 четверных прыжка в произвольной форме.

– После неудачного прыжка, – объяснила Аделия журналистам, – я расстроилась, и потому посыпались и другие элементы. Допущенная ошибка с травмой никак не связана. Выполнение тройного акселя предполагает и выполнение лутца.

Рекордсменкой по участию в первенствах страны является Елизавета Туктамышева. Для нее этот чемпионат стал 15-ым по счету. Однако 26-летняя фигуристка приехала в Красноярск за медалями, и у нее для этого есть все основания. Исполнение тройного акселя было в этот день лучшим. Безукоризненными был тройной флип, а также сложный каскад «тройной лутц-тройной тулуп». Лизе немного не хватило до первого места (она получила 82,98 баллов), но в шутку утешает себя тем, что не придется закрывать произвольную программу.

– Все по плану, – заявила Туктамышева. – Перед стартом я не обращаю внимания на выступления соперниц. Мне достаточно комфортно выступать даже пятой или шестой, а вот долго ждать и закрывать соревнования не люблю. К тому же это очень ответственно».

Лидером после первого дня стала Софья Акатьева, дебютирующая на взрослом первенстве. Несмотря на свой юный возраст, отсутствие большого опыта и сокращенную предсезонную подготовку (причиной стал порез колена), фигуристка блестяще выполнила все прыжки. Софья продемонстрировала очень уверенное катание, получила 85,59 баллов, которые стали ее личным рекордом. В интервью с журналистами она явно скромничала.

«Нужно работать над вращениями и дорожками. Всегда есть то, что можно улучшить. Буду готовиться к произвольной программе», – таков был краткий комментарий Акатьевой.

Дорожка подвела и Софью Муравьеву – еще одну участницу призовой тройки в короткой программе. Она выступала последней, хорошо справилась с прыжками, а вот в конце дорожки 4 уровня сложности ее слайд привел к падению.

В субботу участниц соревнований ждет выступление в произвольной программе…