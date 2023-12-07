Александр Овечкин получил поздравления от хоккеистов «Виннипега»

Александр Овечкин занял второе место в категории лучших снайперов за всю историю НХЛ. Это великое достижение для спортсмена, о котором могут только мечтать. После матча между командами «Вашингтона» и «Виннипега Джетс» собрался состав последней сборной, игроки поздравили Овечкина – великого хоккеиста из России. Он уже вписал себя в историю НХЛ.

В этом матче победила команда россиянина. «Вашингтон» в последнее время показывает хорошие результаты, впрочем, как и всегда. В этом матче Овечкин сумел заколотить целых две шайбы. Также на его счету была результативная передача. Таким образом, Овечкин стал легендой, на его счету теперь 802 шайбы в НХЛ. Он опередил по этому показателю Горди, который теперь сдвинулся на третью строчку.

Сам Овечкин вырос в Москве, с детства полюбил хоккей и все, что с этим связано. В нем рассмотрели талантливого игрока, поэтому сразу же пригласили учиться в «Динамо». Позже в составе сборной спортсмен выиграл «Кубок Гагарина». Далее его карьера пошла в рост – победы на ЧМ, «Кубок Стэнли» и т. д.