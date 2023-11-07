Разбор всех проблем и конфликтов фигуристки Александры Трусовой, которые случились с ней за 2022 год

Александра за свою карьеру добилась многого, является очень хорошей фигуристкой. К лучшему ее достижению можно отнести серебро «Олимпийских игр».

В 2022 году фигуристка снялась с «Чемпионата России», самого главного события. С чем это связано, точно неизвестно. Однако сама спортсменка заявила, что она сильно заболела. Когда пришло время первого выступления, тренер Светлана сообщила, что у Трусовой высокая температура, которая на данный момент составляет 39,4 градуса. Таким образом, на лед ей выходить категорически нельзя.

Для фигуристки этот год был сильно проблемным, однако не все так печально. Программа Трусовой очень насыщенная, она провела множество выступлений. Как только начался год, Саша еще была в команде Тутберидзе. Она прошла контрольные прокаты, показательные выступления. Еще в первые месяцы 2022 г. у фигуристки появились проблемы со спиной. Скорее всего, это из-за «Олимпийских игр», к которым она долго готовилась. Четверные прыжки дают о себе знать.

Что касается индивидуальной программы, она была простая, тройной аксель из нее убрали. При этом произвольное выступление не состоялось, спортсменка и вовсе отказалась выступать. Музыку для индивидуалки выбрали из художественного фильма «Нервы на пределе». Многие поклонники очень рассчитывали на фигуристку. Однако спустя некоторое время стало известно, что Саша и вовсе уходит из команды, теперь не будет работать с Тутберидзе.

Спустя некоторое время было названо имя нового тренера спортсменки. Им оказалась Светлана Соколовская. Она профессионал своего дела и уже воспитала олимпийского чемпиона – Кондратюка. В качестве хореографа у Саши был Михайлов, который всегда работает с ЦСКА. Специалист сказал, что с Трусова не будет сотрудничать по понятным причинам. Тогда Саше нужно было срочным образом искать нового хореографа и ставить другую программу.

Спортсменка не сдалась, сделала короткую и произвольную программу. Примечательно то, что за короткий срок Саша со своей командой смогла придумать необычное представление. Во время короткой программы было видно, что Саше в виду своих проблем со спиной очень трудно успевать за музыкой. Однако, несмотря на это, она выступила достойно, хоть и не хватило сил, чтобы завершить концовку. Таким образом, первый этап на «Гран-При» она прошла успешно. Во время выполнения произвольной программы Саша упала, за что снизили оценку.

В результате она заняла только третье место. Примечательно то, что золото выиграла Петросян, которая является ученицей Тутберидзе.

Спустя некоторое время Саша оклемалась, набралась сил и отправилась в Самару, где стартовали соревнования по фигурному катанию. Данное мероприятие было рассчитано не на результат. Это скорее светская тусовка спортсменов, чем соревнования, где все дают интервью, общаются друг с другом. Как только Саша вошла в микст-зону, все сразу заметили, что у нее нет нашивки от первого канала. Как оказалось позже, это из-за того, что она находится в состоянии холодной войны с человеком, который занимается вещанием. Тогда спортсменка и вовсе сменила партнера, выбрала его из другого канала.

В Самаре Саша так и не смогла выделиться, выступления у нее получились не такие уж и хорошие. В итоге она допустила много ошибок даже при выполнении бабочки, ранее проблем с упражнением не было и вовсе. Также были и другие недочеты. Несмотря на это, участники выступили еще хуже, поэтому Саша заняло второе место. Было понятно, что Александра еще так и не оправилась, набирать форму и восстанавливать здоровье ей очень тяжело.

Далее был прыжковый чемпионат. Трусова на него не поехала, возможно, попросту не захотела. Однако многие решили, что это такой тактический ход. Очевидно, что спортсменке нужен большой реабилитационный период как в физическом, так и эмоциональном плане. Вскоре должен был состояться «Чемпионат России», поэтому Саша решила восстановиться и попробовать хорошо выступить в следующих соревнованиях.

На официальной странице Трусовой появилось сообщение о том, что спортсменка упорно тренируется, делает успехи и готова выступить. Фанаты обрадовались такой новости и с нетерпением ждали ее. На странице писали, что она хорошо проходит прогоны и выполняет по два четверных лутца. При этом второй заезд более удачен, ошибок не произошло, прыжки выполнены чисто и аккуратно.

Соревнования должны были состояться в пятницу, однако к вечеру четверга спортсменка почувствовала себя плохо. Тренер вызвала бригаду врачей, которая проверила температуру. Она оказалась большой. В результате медики сказали, что ей нельзя выступать, нужно лечиться, иначе станет намного хуже. Таким образом, в пятницу ее сняли с соревнований, фанаты были сильно огорчены. В доказательство тренер в социальных сетях разместила фотографии больной спортсменки с градусником.

Этот год для Трусовой оказался крайне неудачным, но фанаты еще могут увидеть ее в 2022 на льду, будет финал «Гран-при». Поклонники надеются, что она выздоровеет к этому времени. После соревнований у Трусовой есть контракты на различные шоу. Спортсменка из спорта не уходит, надо верить, что она еще достигнет многих высот.