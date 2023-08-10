Ришарлисон не сможет участвовать в соревнованиях в течение месяца. Это связано с травмой

Форвард футбольной команды Бразилии Ришарлисон, выступающий за «Тоттенхэм», не сможет участвовать в соревнованиях в течение трех-четырехнедельного срока из-за травмы колена. Об этом известил Антонио Конте, который является главным тренером британского клуба.

Ришарлисон был травмирован во время проведения матча в 1/4 финала мирового первенства в противостоянии со сборной Хорватии 9 декабря.

«Я наблюдал за игрой своих подопечных на чемпионате мира, очень переживая за них, так как предполагал, что могу лишиться лучших футболистов. И такая участь постигла Ришарлисона, который находился в затруднительном положении как Бетанкура и Бена Дэвиса. Я узнал у медицинского персонала, что для лечения травмы понадобится трех-четырехнедельный срок. Он получил тяжелую травму», – передает слова тренера сайт «Тоттенхэма».

В пятницу гол, забитый Ришарлисоном, был оценен как самый эффектный на протяжении всего чемпионата мира в Катаре (согласно представлению ФИФА). В ходе групповой части турнира он произвел удар ножницами при встрече с футболистами сборной Сербии. Игра завершилась со счетом 2:0.