Для российских легкоатлетов продлены нейтральные статусы – World Athletics

ВФЛА сообщила, что в следующем сезоне российские спортсмены смогут выступать на международных соревнованиях. Статус у них останется прежним – нейтральным. Ранее был поставлен вопрос о том, чтобы вообще не допустить легкоатлетов, однако «Всемирная Ассоциация» все-таки разрешила выступать спортсменам из России и продолжит это делать, но без флага.

Как известно, с ноября нынешнего года «Всероссийская Федерация» была исключена из организации World Athletics. Это сделано из-за введенных для страны санкций. ВФЛА предложила восстановить свой статус членства в ассоциации в следующем году. Сделать это можно в марте. Федерация напомнила World Athletics, что спорт нельзя смешивать с политикой.

В заявлении «Всемирной Ассоциации» есть следующая информация:

«Российская сторона попросила о нейтральном статусе на 2023 год. Ассоциация будет его продлевать до того момента, пока организация не примет другого решения. Таким образом, спортсмены РФ, которые получили нейтральный статус в 2022, еще могут участвовать в соревнованиях до марта 2023».

Каждый спортсмен, который желает участвовать в международных турнирах по легкой атлетике, должен получить одобрение от ВФЛА в письменной форме.

Еще в 2015 году ВФЛА частично была исключена из World Athletics. Тогда организация называлась IAAF. Сделано это было потому, что у российских спортсменов обнаружили допинг. После этого ВФЛА постоянно отстраняли. В октябре нынешнего года заседания ассоциации состоялось вновь, решено продлить отстранение федерации. ВФЛА считает это недопустимым и хочет восстановиться уже в следующем году.