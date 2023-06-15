Стало известно, когда Ласицекене достигнет пика формы

«Знаменитая спортсменка, легкоатлетка Ласицекене запланировала достичь максимума формы к марту», – считает ее тренер Г. Габрилян.

В Челябинске Ласецикене победила, прыгнув на 2,01 метр в ходе проведения «Всероссийской спартакиады» в конце августа. Она тогда рассказывала в интервью, что начинает готовиться к выступлениям зимой с началом октября.

Габрилян сказал:

«Для Марии зимние выступления начнутся 7 января на соревнованиях, которые пройдут в Екатеринбурге. Мы планируем участвовать во всех основных турнирах, где есть возможность. Будем придерживаться принципа летних стартов. В сегодняшних реалиях сложно что-то прогнозировать, но пока лучшей формы мы рассчитываем достичь к началу весны. В любом случае, будем много работать и приложим все силы, чтобы достичь желаемого».

В начале марта в столице состоится чемпионат РФ.

«Мы занимаемся в обычном режиме. В планах занятия общефизической, спец. подготовкой технического плана. Прорабатываем сами прыжки. Каждый из них Мария делает с различными установками, в различных режимах. Мы постоянно готовимся к новым стартам и не собираемся понижать планку», – добавил Габрилян.